نائب وزير الداخلية يناقش موضوعات أمنية مع نظيره الكوسوفي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مع نظيره الكوسوفي عبدالسلام شكودرا، عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك، خلال استقبال الداود أمس (الأحد)، شكودرا والوفد المرافق له.

بحث نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، مع نظيره الكوسوفي عبدالسلام شكودرا، عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك، خلال استقبال الداود أمس (الأحد)، شكودرا والوفد المرافق له.

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