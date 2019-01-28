شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الطائف يتنافسون على 15 مجالاً ثقافياً وفنياً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي بجامعة الطائف، التي تشتمل على 15 منافسة فردية وجماعية بين طلاب وطالبات الجامعة وكلياتها في مجالات فنية وثقافية مختلفة. وأوضح عميد شؤون الطلاب في جامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن الملتقى الثقافي يهدف إلى تعزيز روح التنافس والإبداع بين كليات الجامعة وطلابها وطالباتها المشاركين في المنافسات المختلفة.
وأشار الدكتور البقمي إلى أن المنافسات تشتمل على منافسة جماعية بين كليات الجامعة عبر فعالية المسابقة الثقافية، فيما يتنافس طلبة الجامعة فردياً في 14 منافسة متنوعة تهدف إلى إبراز قدراتهم العلمية والمعرفية ومواهبهم الشخصية.
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