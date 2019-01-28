شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: 241 مدرسة تنضم لـ «بوابة المستقبل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تزامنا مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني قبل نحو 3 أسابيع، انضمت 154 مدرسة بجدة لبرنامج «بوابة المستقبل» ليصبح العدد الإجمالي 241 مدرسة بنين وبنات على مستوى مدارس تعليم المحافظة، في إطار التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في القطاعات والخدمات كافة، اعتمادا على أهم الركائز والمبادرات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي الوطني.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والمعلومات بتعليم جدة خليل الوافي، أنه يجري حاليا استكمال تطبيق البرنامج في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرا إلى أن الشركاء داخل الإدارة العامة للتعليم يقومون بأدوارهم المهمة والفاعلة في ما يخص التكامل والشراكات التي تدفع بالبرنامج نحو النجاح، مبينا أن إدارة التدريب التربوي تتولى مهمات التدريب لمسؤولي التحول الرقمي، فيما تتابع إدارة تقنية المعلومات تجهيز المدارس بدوائر الربط الشبكي والإنترنت بالتنسيق مع الشركة الموفرة للخدمة، في حين تقوم إدارة التجهيزات المدرسية بمتابعة تركيب الأجهزة، إلى جانب دور إدارة الإعلام التربوي في نشر ثقافة التحول الرقمي ورصد إنجازات الميدان التربوي والمدراس في هذا المجال.