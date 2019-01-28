شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حكما في «الإفلاس» من «تجارية جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجدة، برئاسة رئيس المحكمة الشيخ رامي بن إبراهيم الحازمي، الأسبوع الماضي، 12 حكماً في عدة جلسات تتعلق بطلبات في نظام الإفلاس، تضمنت أحكاماً بافتتاح إجراءات تسوية وقائية، وأحكاماً بافتتاح إجراءات تصفية إدارية وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.

كما أصدرت الدائرة أحكاماً برفض طلبات افتتاح إجراءات تصفية قدمت ضد دائنين، وطلبات تصفية إدارية، إضافة إلى أحكام بعدم قبول طلبات لم تقدم وفق النظام.

يذكر أن عضوية الدائرة تضم كلاً من الشيخ عساف بن صالح العواجي، والشيخ محمد بن أحمد المالكي.