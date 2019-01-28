شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: تأسيس أول جمعية فنية ثقافية تعاونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية «فن» التعاونية، لتكون الأولى من نوعها تضم فنانين ومثقفين وإعلاميين بمنطقة مكة المكرمة، بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الشأن، إذ تهتم بخدمة الثقافة والفنون في المملكة. وجرى انتخاب المخرج عمر الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الجمعية.

من جهته، أوضح الجاسر أن عضوية الجمعية ستكون متاحة لجميع الراغبين في العمل على خدمة الفن والثقافة الوطنية، بعد صدور الرخصة من الوزارة، موجهاً شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لدعمه للجمعيات التعاونية، وتمكينها من أداء دورها في خدمة الوطن وأبنائه.