شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: طرح 4 تصاميم لـ «بحيرة السمكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

لم يمضِ سوى 24 ساعة على تقرير نشرته "الخليج 365" حول إخضاع أمانة جدة 21 تصميما لتحسين مجسم بحيرة السمكة في أبحر الشمالية للدراسة والتدقيق، لاختيار أفضل 4 تصاميم للتصويب، واختيار الفائز، حتى سارعت الأمانة أمس (الأحد) واستعانت بـ«الطائر الأزرق»، لاستعراض 4 تصاميم ضمن مسابقة «جمّل مدينتك»، طالبة من السُكّان، التصويت واختيار الأفضل.

وكان المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أرجع في وقت سابق لـ«الخليج 365» سبب تأخير إصحاح ومعالجة وضع البحيرة إلى طلب الأمانة من المرشحين لمسابقة جائزة «جمّل مدينتك» إجراء تعديلات عليها. وأوضح أن إعلان أسماء التصميمات المرشحة سيتم عبر الموقع الرسمي للأمانة في منصة تويتر.

وتابع أن الأمانة أعلنت في وقت سابق عن تصاميم قدمها طلاب وطالبات من أقسام عمارة البيئة في جامعات وكليات جدة، واستلمت 21 تصميما يرشح منها 4 للتصفيات النهائية. وخلص المتحدث في الأمانة إلى القول إن لجنة تقييم التصاميم تضم 7 أعضاء من المتخصصين في تصاميم وفنون عمارة البيئة من الأمانة وخارجها، منهم الفنان التشكيلي مصمم مجسم السمكة الدكتور هشام بنجابي، الدكتور عبدالله عداس، الدكتورة ضحى عطية من جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور محمد باقادر والمهندس أحمد عطار من جامعة عفت، إضافة إلى 3 مقيّمين من الأمانة؛ المدير العام للحدائق والمرافق المهندس ياسر مفتي، والمهندس عبدالله حريري، والمهندس أحمد بخاري. وجرى العمل على تقييم المشاركات ودراستها عبر اللجنة التي اختارت أفضل 4 أعمال مرشحة للتصفية النهائية، إذ يتم اختيار التصميم الفائز عن طريق تصويت السكان. يشار إلى أن أمانة محافظة جدة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تسهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، وإعطاء جمالية للعروس.