شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على خطط «السياحة» و«الإدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على أعمال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وخططها المستقبلية في مجال التنمية السياحية في محافظاتها، إلى جانب دورها في حصر المواقع السياحية والطبيعية بهدف حمايتها، ومتابعة جهود المحافظة على التراث العمراني، والزيارات الميدانية، وعمليات التفتيش الدورية في هذا الشأن.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة أمس (الأحد)، مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة محمد العمري، يرافقه مديرا فرعي السياحة في العاصمة المقدسة الدكتور هشام مدني، والطائف الدكتور علي الزيد.

من جهة أخرى، تسلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال ميناء جدة الإسلامي، متضمناً إحصاءات عدد الحاويات المناولة في العام الماضي 2018، التي بلغت أكثر من 4 ملايين حاوية بزيادة 7% عن العام الذي قبله، وذلك خلال استقباله مدير الميناء عبدالله الزمعي.

وفي شأن متصل، التقى الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع معهد الإدارة بالمنطقة علي الغامدي. واستمع إلى شرح عن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لموظفي الإمارة، والمشروعات المشتركة المنفذة في هذا الشأن، وكذلك الخدمات التي يقدمها الفرع في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إضافة إلى شرح عن خطط المعهد المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، استقبل نائب أمير المنطقة، رئيس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله دحلان، واستمع خلال اللقاء إلى شرحٍ عن الجامعة والتخصصات التي تقدمها، بهدف مواكبة مخرجاتها لسوق العمل.