شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يتوج الفائزين بمسابقة القرآن.. و30 ساعة تشعل التنافس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يتوج محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، غداً (الثلاثاء)، الفائزين بمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة، بمشاركة 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية على مستوى المحافظة.

وتهدف المسابقة التي سيكرَّم خلالها الفائزون والفائزات بجوائزها في فروعها الـ4 وشهدت في سنواتها الـ9 الماضية إقبالاً كبيراً من طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة، إلى رفع مستوى الفائدة المتحققة لحفظة القرآن الكريم ليكونوا طلاباً واعين ووسطيين في أفكارهم وسلوكهم.

فيما أشعلت أكثر من 30 ساعة تحكيمية التنافس بين طلاب وطالبات 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وتعليم عام في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في دورتها العاشرة متجاوزين الاختبارات النهائية تحت إشراف لجان متخصصة وفق آلية متطورة تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى، استعداداً لتتويجهم في الحفل الختامي تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد غداً، بحضور مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ومديري الجامعات والكليات المشاركة وأولياء أمور المتسابقين.

وأكد أمين عام الأمانة العامة للمسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان أن المسابقة التي جسدت مشاركة 500 طالب وطالبة تعد الأكبر من نوعها على مستوى المملكة وأصبحت تضاهي المسابقات القرآنية الدولية، حيث يتحقق من خلالها اكتشاف الأصوات والمواهب في القرآن الكريم خاصة في ظل وجود المواهب والإبداعات الشابة في مجال تعلم القرآن الكريم وحفظه والتخصص في مجالاته المختلفة.