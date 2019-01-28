شكرا لقرائتكم خبر عن غبار يجتاح «العروس».. و«مشاهير» ينافسون «الأرصاد» بتوقعات الطقس! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي، محمد داوود (جدة)

رغم تحذيرات هيئة الأرصاد وحماية البيئة من التنبيهات الصادرة عن بعض المتطوعين المشهورين بتوقع أحوال الطقس، إلا أنهم أثبتوا بأن تنبيهاتهم أكثر تداولاً واستجابة من تحذيرات الأرصاد نفسها بسب زيادة عدد متابعيهم. وفيما تداول متابعون تغريدات بعض المشاهير التي تحذر من رياح مثيرة للأتربة وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق، واعتبروها أكثر مصداقية، أطلقت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الرسمي في «تويتر»، تنبيهات متقدمة ومختلفة لبعض المناطق تحذر من بعض الأتربة والغبار، وهطول أمطار رعدية وغزيرة تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، إلا أن تداولها كان أقل من المأمول لعدم استجابة التعليم لتعليق الدارسة في بعض المناطق.

وفيما تسببت رياح نشطة في إثارة الأتربة والغبار على عروس البحر الأحمر (جدة)، أمس (الأحد)، تدنت على إثرها الرؤية الأفقية، أوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي لـ«الخليج 365» أن حالة الغبار لم تصل إلى الإنذار وكانت في وضع تحذير، مبينا أنه في مثل هذه الحالات تتخذ جميع أقسام الطوارئ في مستشفيات جدة استعداداتها لمواجهة الحالات، إن وجدت.

من جانبها، نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين، وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية؛ بعدم التعرض للغبار والأتربة التي تمر حاليا ببعض مناطق المملكة، والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة، كما طالبت بارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجة الغبار. فيما بينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية اليوم (الإثنين) على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).