شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار في تبوك.. وأولياء الأمور يعلقون الدراسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تابع أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهود المبذولة من الإدارات المعنية، وما اتخذته من إجراءات إثر الأمطار التي هطلت أمس (الأحد) على محافظات ومدن تبوك، ووجه بتكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع.

وتسببت الأمطار التي راوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة في حالات غياب شبه جماعي للطلاب والطالبات، فيما

وجه مدير عام تعليم منطقة تبوك ابراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة اليوم (الإثنين) في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم..

وفيما أطلقت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها المطالبة بتقنين الحركة قدر المستطاع نظرا لغرق العديد من الطرق، استنجدت أمانة تبوك بالصهاريج لسحب المياه المتجمعة في مواقع عدة. وأكد المتحدث باسم أمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن الأمانة بدأت بتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها تبوك وعدد من محافظاتها، مشيراً إلى صيانة ما يزيد على (83) كلم من شبكات التصريف السطحي، و(1427) منهولا ومصيدة سابقاً، كما تم الانتهاء من تنظيف القنوات الصندوقية بطول (306 أمتار).

من جهة ثانية، أنقذت فرق الدفاع المدني في تبوك 37 محتجزاً جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدينة تبوك ومحافظاتها، فيما تم إيواء 10 أسر.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الأمطار بدأت منذ الساعات الأولى من صباح أمس، متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها (البديعة، والمعظم، وشقري)، وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وقال الشمري: «تلقينا في مركز التحكم والتوجيه عددا من البلاغات تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز 3 أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم في وادي المويلح غربي محافظة ضباء، ليتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ، كما تم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي اتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة، ومركز المعظم التابع لمدينة تبوك».

وأضاف: «وردنا بلاغات عن دخول المياه عددا من المنازل في مدينة تبوك، نتج عنه إخلاء 10 أُسر وإيوائهم وتأمين سكنهم من قِبل لجنة الحصر والأضرار».