شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني في كلية الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انتهت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، من إعداد برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني لإطلاقه قريبا بالتعاون مع جامعة كارنفي ميلون الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي القائم بين الجانبين. وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي أن البرنامج ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، وتم التركيز في هذه المرحلة على ستة تخصصات دقيقة في مجال الأمن السيبراني في الكلية كهدف أساسي. وقال: «التخصصات تشمل: تقييم المخاطر وتحليل البرامج الضارة والاستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الجنائي الرقمي وحماية أنظمة الخدمات الإلكترونية وحماية الشبكات والبرمجيات وحوكمة أمن المعلومات ومراقبة الالتزام وتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية والتقنية الحرجة الموجودة في المنشآت الحيوية».

وأضاف: «هذه التخصصات الأكاديمية تم تصميمها لتشمل التأسيس الأكاديمي والتدريب العملي المكثف سعياً إلى تخريج كوادر وطنية مؤهله تأهيلاً عالياً في هذه التخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل في المملكة».