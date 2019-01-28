رمية نقاب تثير جدلا في مهرجان تمور الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

تناقلت هواتف زوار مهرجان التمور في الأحساء أخيرا، مقطع فيديو لطفلة في عقدها الأول، كانت موجودة على خشبة المسرح بالمهرجان، وأثناء أدائها العرض المسرحي مع مجموعة من الصغيرات، رمت الفتاة برقعا كانت ترتديه بصورة أغضبت البعض، الذين اعتبروه إهانة للحجاب حتى وإن كان في دور تمثيلي لطلب النخوة والحمية.

وأصدرت أمانة الأحساء المنظمة للمهرجان بيانا أوضحت فيه أن المشهد التمثيلي فسر بشكل خاطئ، وأن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة مناف للحقيقة.