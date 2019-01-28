ابتعاث قادة أمن وسلامة بالمدارس إلى ماليزيا قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

تستهدف وزارة التعليم من خلال شراكتها مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وشركة تطوير تخريج 300 مدرب ومدربة للأمن والسلامة وعمليات الإنقاذ في المدارس، في مختلف المناطق بنهاية العام الحالي 2019، وذلك بحسب المشرف العام على الأمن والسلامة بالوزارة الدكتور ماجد الحربي.

ولفت إلى أن هؤلاء سيسهمون بشكل فاعل في تدريب زملائهم وزميلاتهم على مواجهة الأخطار، وسبل التعامل الأمثل مع حالات الكوارث والطوارئ، مبينا أن الوزارة إضافة إلى برامجها الداخلية في التدريب بالداخل، ستبتعث عددا من قائدي الأمن والسلامة في المدارس إلى ماليزيا التي جرى الاتفاق مع معاهد مختصة فيها على تقديم الخدمات التدريبية للمبتعثين السعوديين، بعد زيارات دولية شملت أيضا اليابان وسلطنة عمان.

من أجل السلامة

وأضاف خلال حفل تخريج 47 متدربا ضمن برنامج دافع للأمن والسلامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بحضور عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة نجاح القرعاوي، ووكيل العمادة الدكتور يوسف الراشد، أن الوزارة أقامت شراكات تدريب مع جهات حكومية وخاصة، بهدف توسيع دائرة الاهتمام بالأمن والسلامة في المدارس، فكانت اتفاقات مع الشركة السعودية للكهرباء والدفاع المدني وجامعة الأمير سطام، وغيرها، مشيرا إلى أن المدارس شهدت في الوقت الحاضر حراكا كبيرا لتأكيد قيمة الأمن والسلامة بالمدارس، والتي بدونها لا تكون الأخيرة بيئة جاذبة للتعليم.

3 برامج

وأشار الحربي إلى أن مبادرات وزارة التعليم تنطلق من مبادرة التحول الوطني التي ركزت على ثلاثة برامج مهمة، هي التوعية والتثقيف والتدريب لقادة المدارس والمعلمين، وتوفير الحراسات الأمنية وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة، موضحا أن الوزارة ستؤهل حتى عام 2021 نحو 5000 مدرسة على الأقل بتجهيزات الأمن والسلامة في جميع المناطق.

حسن التعامل

بدوره قال الدكتور يوسف الراشد إن برنامج دافع الذي انطلق من الجامعة يفخر بشراكته مع وزارة التعليم التي حققت نتائج إيجابية في طريق جعل مفهوم مواجهة الكوارث وحسن التعامل مع الطوارئ أمرا واقعا، لافتا إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تخريج 1250 متدربا ومتدربة كدروع في خدمة الوطن من خلال 50 دورة تدريبية أقيمت بالتعاون مع شركة تطوير.

ودعا الخريجين والخريجات في البرنامج لبذل الجهود لتثقيف الطلاب والطالبات بالمدارس ببرامج الأمن والسلامة، وإظهار قدر عال من الانضباط في هذا المجال.