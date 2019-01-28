غبار يسبق الأمطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين خيمت سحب من الغبار على سماء مكة وجدة أمس خاصة على طريقي الحرمين، وهدى الشام مما أدى إلى انعدام الرؤية جزئيا، شهدت منطقة تبوك هطول أمطار غزيرة أمس شملت عددا من المحافظات والمراكز بالمنطقة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية اليوم تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي القصيم ، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية.

وفي المدينة المنورة دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بعد توقعات الهيئة بوجود حالة جوية ماطرة تتأثر بها كثير من أجزاء المنطقة ومحافظاتها تستمر أياما عدة مما قد يعرضهم للأخطار.

ونبهت الأرصاد ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أمس، لنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن الحالة قد تودي إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر، تشمل كلا من محافظات جدة، رابغ، ذهبان، مدركة، الكامل والأجزاء المجاورة لها، لافتة إلى أن الحالة تبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

كما دعتهم للتقيد بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، واختيار الأماكن المرتفعة، وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية.

وأهابت بقائدي المركبات إلى الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات، والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة.

من جانبها عززت أمانة تبوك جهودها واستعداداتها لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة، واستنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة المهندس إبراهيم الغبان، أن إدراته بدأت بتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة مسبقا للتعامل مع الحالة المطرية حيث بدأت بنزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسة والفرعية للأحياء وفقا لخطة طوارئ لتصريف مياه الأمطار. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بتبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن المنطقة وخاصة مدينة تبوك والوجه والمويلح وشرما ونيوم والبدع وتيماء والأجزاء المجاورة لها تشهد وبناء على ما ورد من هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

خطة أمانة تبوك لمواجهة الأمطار: