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مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

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مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

الاثنين 1440/5/22 هـ الموافق 2019/01/28 م واس
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الأحد 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م
05:41ت م
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www.spa.gov.sa/1879028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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