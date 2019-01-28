مقتل 11 سوريا و23 داعشيا في دير الزور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» و23 من عناصر تنظيم داعش في القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وقال في بيان صحفي «إن الساعات الماضية شهدت هجمات للتنظيم، ومحاولات البقاء في آخر المناطق الجغرافية المتبقية له من شرق الفرات، وسط محاولة مستمرة من قبل قسد والتحالف لإنهاء وجود التنظيم الذي لم يتبق منه سوى أعداد قليلة، ممن لا يزالون يدافعون عن أنفسهم وعن بقائهم في المنطقة».

وبحسب المرصد فإن القتال العنيف ترافق مع دوي انفجارات ناجمة عن تفجير 4 انتحاريين لأنفسهم بعربات مفخخة، وأشار إلى استمرار عمليات نقل الخارجين.