البرلمان السوداني يستجوب مسؤولين أمنيين.. والبشير في القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة، الخرطوم فيما يمثل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش، ومدير الشرطة الطيب بابكر أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، بالبرلمان السوداني خلال 48 ساعة لاستجوابهما بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على أوضاع المعتقلين الإنسانية والصحية، وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة أمس، على رأس وفد فى زيارة قصيرة لمصر تستغرق يوما واحدا، حيث كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه. وعقد السيسي والبشير جلسة مباحثات ثنائية أمس.



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