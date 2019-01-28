اليابان تستهدف إيران بنصف نهائي آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أبوظبي

لم يستطع المنتخب الإيراني لكرة القدم بلوغ المباراة النهائية لكأس آسيا منذ فوزه بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي عام 1976، رغم وصوله إلى المربع الذهبي في 5 من آخر 10 نسخ.

والآن، قد تكون الفرصة سانحة أمام المنتخب الإيراني لبلوغ نهائي النسخة الحالية التي تستضيفها الإمارات حتى أول فبراير المقبل، حيث يلتقي نظيره الياباني اليوم على استاد هزاع بن زايد في العين.

ولا يقف سجل المواجهات السابقة بين الفريقين بكأس آسيا في صالح المنتخب الإيراني، حيث التقى الفريقان ثلاث مرات سابقة على مدار تاريخ البطولة وانتهت مباراتان بالتعادل السلبي في 1988 و2004 فيما انتهت المباراة الأخرى بفوز الساموراي 1-0 على ملعبه عام 1992.

وكانت المباريات الثلاث السابقة في دور المجموعات، فيما ستكون مباراة اليوم هي أول مواجهة بينهما في الأدوار الإقصائية.

وتجمع المباراة بين فريقين من أكثر المرشحين للفوز باللقب، كما أنهما يجمعان فيما بينهما نحو نصف عدد ألقاب النسخ الـ16 السابقة من البطولة، حيث يتصدر المنتخب الياباني (محاربو الساموراي) قائمة أكثر المنتخبات فوزا باللقب برصيد 4 ألقاب مقابل 3 ألقاب لإيران.

ولهذا، تمثل مواجهة اليوم نهائيا مبكرا للبطولة.

وحقق المنتخب الياباني الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها في البطولة حتى الآن، ولكنه فاز في كل منها بفارق هدف واحد، وهو ما يمثل رقما قياسيا في تاريخ البطولة بشأن عدد مرات الفوز المتتالي بنفس هامش الفوز.

وسجل محاربو الساموراي في مبارياتهم الخمس 8 أهداف مقابل 3 أهداف اهتزت بها شباك الفريق.

وفي المقابل، حقق المنتخب الإيراني الفوز في 4 من المباريات الخمس التي خاضها في البطولة حتى الآن وسقط في فخ التعادل السلبي مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعات، كما سجل 12 هدفا، فيما لم تهتز شباكه بأي هدف حتى الآن.

وفرض المنتخب الياباني (محاربو الساموراي) سطوته على بطولات كأس آسيا في آخر 3 عقود، حيث توج بلقب البطولة 4 مرات كان أولها في 1992 وأحدثها في 2011.