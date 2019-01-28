رقم قياسي لمتطوعي كأس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل متطوعو كأس آسيا 2019 في الإمارات رقما قياسيا في عدد ساعات العمل التي ساهموا بها، في تنظيم النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة القارية بواقع 500 ألف ساعة.

ويبذل المتطوعون جهودا كبيرة، ويساهمون في مساعدة منظمي البطولة وضيوفها من الجماهير واللاعبين والمسؤولين والإعلاميين. وبحسب بيان رسمي صادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، فقد لعب المتطوعون دورا حيويا خلف الكواليس، لضمان سير البطولة بسلاسة والتأكد من حصول المنتخبات والضيوف والجماهير على تجربة مثالية من كل النواحي.

ويشارك في إدارة أعمال البطولة أكثر من 5 آلاف متطوع ، تتراوح أعمارهم بين 16 و84 عاما يعملون قرابة 8 ساعات يوميا لإنجاز العديد من المهام كالبروتوكول والمراسم واعتماد الضيوف والتسويق والإعلام.