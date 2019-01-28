جدة تستضيف دولية رواد كرة الطاولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تنطلق اليوم منافسات بطولة السعودية الدولية للرواد لكرة الطاولة، التي ستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة، وتستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 160 لاعبا من عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية، وهي: مصر، العراق، الأردن، فلسطين، اليمن، المغرب، سلوفاكيا - ألمانيا، السودان، لبنان، باكستنان، الهند والمستضيف المملكة العربية السعودية



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