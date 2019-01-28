السعودية | تعليق الدراسة في مدارس عرعر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في مدارس عرعر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:18 صباحًا, 28 يناير 2019 م المناطق - الرياض أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في مدارس عرعر .

ويأتي تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة

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