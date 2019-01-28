شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يستقبل مواطنا تعافى من «السمنة» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس المواطن ظافر عبدالله الدوسري الذي كان يعاني من سمنة مفرطة، ووجه سموه في وقت سابق بعلاجه في أحد المراكز المتخصصة للسمنة.

واطمأن سموه على حالته الصحية بعد أن أجريت له العملية الجراحية اللازمة، كما اطلع سموه على التقارير الطبية لحالة الدوسري وما وصل إليه في مراحل العلاج، داعيا له بدوام الصحة والعافية، من جانبه قدم الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ومتابعته لحالته الصحية داعيا الله لسموه الأجر والثواب.