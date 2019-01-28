شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية لـ 12500 يمني والان نبدء بالتفاصيل
وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1525 كرتونا من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت وأحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7725 فردا.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني البالغة حتى الآن 321 مشروعًا في كافة محافظاته دون تمييز.
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