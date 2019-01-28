شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قسم العمليات بمستشفى القطيف بكامل طاقته والان نبدء بالتفاصيل

افتتح المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض الموسى، أمس الأول، قسم العمليات التابع للمستشفى بكامل طاقته الاستيعابية والتي تقدر بخمس غرف بالإضافة الى غرفة العمليات الصغرى.

وأعرب الموسى عن أمله في إحداث نقلة في مستوى الجودة العلاجية لسكان محافظة القطيف والمناطق المجاورة والتابعة لها في التنظيم الصحي السكاني. مشيرا إلى أن إدارة المستشفى تعمل على خدمة المريض أولا من خلال توفير جميع الاحتياجات والحرص على الإبقاء على السعة السريرية في كافة مراحل التأهيل، بهدف الإبقاء على خدمة المرضى، مشيرا إلى أن مشروع الصيانة والذي تضمن عدة مراحل ساهم في تطوير خمس غرف للعمليات بالإضافة إلى غرفة العمليات الصغرى. بهدف تقديم الخدمة للمرضى، لاسيما أن عملية التأهيل تطلبت إغلاق بعض الأقسام.

ولفت إلى أن تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى اقتصر على عدد من الحالات بهدف عدم تأثر جدولة العمليات بخطوات التطوير، فيما استمر المستشفى في إجراء العمليات الجراحية، وأن مرحلة تأهيل البنية التحتية فرضت إغلاق 5 من غرف العمليات، فيما عملت غرف عمليات الأخرى وفق الآلية السابقة، مبينا أن التصاميم الهندسية الجديدة لغرفة العمليات ستكون مختلفة تماما عن الوضع الماضي.

وأشاد الدكتور الموسى بتكاتف المرضى ومقدمي الخدمة الصحية من أطباء وفنيين وطواقم تمريضية وإداريين وكذلك المراجعون، مشيرا إلى التطور الإيجابي بعد افتتاحه مما يعود بالفائدة على المستفيدين من الخدمات الصحية.

من جهة أخرى نظم قسم الصحة النفسية التابع لمستشفى القطيف المركزي فعالية توعوية للتعريف بأسباب مرض الفصام والطرق المتبعة لعلاجه ودور الأسرة في منع حدوث الانتكاسات للمريض.

وتناول عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين خلال الفعالية التي أقيمت يوم أمس الأول في العيادات الخارجية بالمستشفى مفهوم مرض الفصام، وأسبابه وطرق علاجه، وكيفية تقبل المجتمع مريض الفصام والتعامل معه، كما تم خلال الفعالية استقبال استفسارات الزوار حول ما يتعلق بالمرض.