شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الداخلية يناقش الموضوعات الأمنية مع نظيره الكوسوفي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل نائب وزير الداخلية د. ناصر بن عبدالعزيز الداود، في مكتبه بالوزارة أمس، نائب وزير داخلية جمهورية كوسوفا عبدالسلام شكودرا والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.



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