شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يعزي أسرة الصفيان في وفاة والدتهم والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، فيما قدمت أسرة الصفيان، الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.
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