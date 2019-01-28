شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرتي عطاء لا ينتهي» برنامج بـ«مكافحة التسول» والان نبدء بالتفاصيل

نظّم مكتب مكافحة التسول بالأحساء، ممثلاً بوحدة رعاية الأيتام من ذوي الظروف الخاصة مؤخراً، برنامج يوم اليتيم العربي، تحت شعار «أسرتي عطاء لا ينتهي» وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعد المدير العام للتنمية ابتسام الحميزي، بمقر قاعة مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، تحت إشراف مدير مكتب المكافحة محمد الفهيد، ورئيس القسم النسائي منى الدوسري، وسط حضور عدد من منسوبي فرع الوزارة، والداعمين.

وأكد الفهيد في كلمته خلال اللقاء أن واجب الرعاية والاهتمام للأيتام وحمايتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية لا يقتصر على يوم واحد أو مدة معينة، فقد أولت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية الأيتام الرعاية والاهتمام في جميع النواحي الاجتماعية، النفسية، المادية والتعليمية.

وتطرق المقبل لقاعدة ذهبية قالها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أثناء تعريفه بإحدى فتيات الأيتام خلال رسمها لوحة تشكيلية، مُعرِّفاً بها بقوله «هذه من بناتنا الأيتام» فقال «من أباه سلمان فليس يتيماً».

ونوّه المقبل عن تبني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جمعية إنسان التي ترعى وتهتم بشكل كبير بشؤون الأيتام، وعن دور الجمعيات والمراكز ورجال الأعمال بمحافظة الأحساء، على دعمهم المتفاني في بذل العطاء؛ لتقديم الخدمات للأيتام بما يلبي احتياجاتهم، وأهمية الدور الإعلامي للصحفيين في تسليط الضوء على الأعمال الإنسانية.

كما تم تقديم عرض تراثي من فرقة شعبية، تلتها لوحة وطنية شعرية وعرض إلكتروني بعنوان (كلمات مضيئة)، من ثم اختتم الحفل بالتكريم للمشاركين والداعمين.