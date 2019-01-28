شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف مستفيد من دورات الإسعافات الأولية في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

تعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى جانب عملها الأساسي المتمثل في تقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها، على زيادة وعي أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهونها - لا قدّر الله - خلال حياتهم اليومية.

وخصصت الهيئة في هذا الصدد برنامجاً تدريبياً موجهًا إلى الجمهور ومنسوبي الأجهزة الحكومية، وإلى طلبة المدارس، تحت مسمى «برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية»، الذي أطلق في عام 1418هـ.

ونظمت الهيئة 2130 دورة تدريبية ضمن البرنامج، استفاد منها أكثر من 29 ألف شخص من القطاعين الحكومي والخاص في كافة مناطق المملكة وذلك خلال العام 2018م.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن الهيئة للعام المنقضي، فقد بلغ عدد الدورات التدريبية في منطقة الرياض 436 دورة استفاد منها 6005 أشخاص، بينما بلغ عدد الدورات في منطقة مكة المكرمة 260 دورة استفاد منها 3738 شخصا، وفي المنطقة الشرقية استفاد 3268 شخصا من 256 دورة، فيما بلغ عدد الدورات بمنطقة تبوك 179 دورة استفاد منها 2869 شخصا، أما منطقة القصيم فبلغت 155 دورة استفاد منها 2067 شخصا.

وبلغ عدد الدورات بمنطقة المدينة المنورة 143 دورة استفاد منها 2004 أشخاص، بينما بلغ عدد الدورات بمنطقة الباحة 172 دورة استفاد منها 1853 شخصا، أما في منطقة عسير فقد استفاد 1759 شخصا من 164 دورة، وفي الحدود الشمالية بلغ عدد الدورات 108 دورات استفاد منها 1697 شخصا.

وفي منطقة نجران، بلغ عدد الدورات التي أقامها برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية 87 دورة استفاد منها 1071 شخصا، أما منطقة حائل فقد بلغ عدد الدورات 55 دورة استفاد منها 1059 شخصا، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الدورات 62 دورة استفاد منها 849 شخصا، وفي منطقة جازان بلغ عدد الدورات 41 دورة استفاد منها 659 شخصا.

وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد يواجهها الأفراد أثناء ممارسة حياتهم اليومية، حيث استهدفت هذه الدورات منسوبي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.

يشار إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية تنقسم إلى جانبين؛ جانب نظري يضم كافة المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، ويقدم هذه الدورات نخبة من الخبراء والمدربين، ويتم منح المستفيدين شهادة من البرنامج بعد اجتياز الاختبارين النظري والعملي.