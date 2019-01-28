شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 جهاز تتبع لمراقبة قوارب الصيد بالخليج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام إدارة المصائد البحرية، المهندس خالد الشايع، أن الهدف من هذه الأجهزة تحديد مكان القارب في حالة الحوادث أو الخطر أو انقطاع الوقود أو وقوع الأعطال، وضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى القارب من قِبل حرس الحدود، من خلال نظام الاستغاثة للبحث والإنقاذ، وكذلك تجنب تصادم قوارب الصيد مع السفن الكبيرة، ورفع السلامة البحرية للسفن المُبحرة، وتبادل المعلومات إلكترونيًا مع السفن القريبة.
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