شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تعلق الدراسة بعرعر.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

قررت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية؛ تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في مدارس مدينة عرعر. ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.



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