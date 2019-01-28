شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تتيح الاستفسار عن سفر التابعين عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين من خلال منصة «أبشر» الإلكترونية؛ سعيا لتطوير الخدمات المقدمة من المديرية وإيجاد الحلول الإلكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات؛ بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الإلكترونية في إنجاز الإجراءات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبينت الجوازات أن هذه الخدمة يستفيد منها التابعون، من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة «أبشر» واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، نوع التصريح «سفرة واحدة - عدة سفرات»، تاريخ البداية، تاريخ الانتهاء، الدول المصرح لها).

وأكدت المديرية أنها تهدف إلى أتمتة الإجراءات في تقديم خدماتها إلكترونيا لكافة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية «أبشر، أبشر أعمال، مقيم» دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أمانا، وتساعد على بناء خدمات إلكترونية متكاملة تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة للتسجيل في الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر»، من خلال الدخول للموقع الرسمي www.moi.gov.sa، والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.