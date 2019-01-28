شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه مسؤولي «الجسر» بالعمل الدؤوب والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد.

واطلع سموه على أبرز الأعمال المنفذة في الجسر وما تقدمه كل الجهات للمسافرين، ووجه سموه مسؤولي القطاعات بالجسر بالعمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود والعمل على تطوير العمل وإجراء التحسينات، التي لا تخل بالإجراءات أو الضوابط الأمنية لعكس الصورة المميزة لأبناء هذا الوطن في مواجهة كل التحديات.

من جانبه، قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه اللامحدود للمؤسسة داعياً الله التوفيق والسداد للجميع.