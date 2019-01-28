شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يبحث خطط تسريع إنجاز مشاريع التنمية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة أمس، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز الذين تم تكليفهم بالعمل في عدد من محافظات ومراكز المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل مع مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظات والمراكز والخطط والبرامج والمراكز، والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز المشروعات التنموية بها وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها.

ووجه الأمير محمد بن ناصر الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال، راجياً لهم العون والتوفيق من الله تعالى.

من جانبهم، عبر المحافظون ورؤساء المراكز المكلفون عن سعادتهم بما استمعوا إليه من توجيهات، منوهين بما تجده المحافظات والمراكز من متابعة مباشرة من سموه الكريم وسمو نائبه، سائلين المولى -عز وجل- أن يمدهم بعونه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم، وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.