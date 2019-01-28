شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يثمن جهود العاملين في جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن ومسؤولي جميع القطاعات الحكومية بجسر الملك فهد بمناسبة ما تم تحقيقه من إنجاز غير مسبوق بتحقيق أرقام قياسية في حركة المركبات والمسافرين خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، التي تجاوزت المليون وثمانية وسبعين ألف مسافر خلال عشرة أيّام وبمعدل يومي يقترب من مائة وتسعة آلاف مسافر يوميا وهي الأعلى بتاريخ الجسر.

وثمَّن سموه الجهود المبذولة من جميع المسؤولين وجميع العاملين في جميع هذه القطاعات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الضوابط الإجرائية والأمنية، مؤكدا سموه على الجميع استمرار هذا البذل ورفع وتيرة العمل لتحقيق ما تصبو له قيادة المملكتين الشقيقتين.

من جهته، قدم مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير العمل ورفع جودة الأداء في المؤسسة، وتقديم كل التسهيلات للمسافرين.