شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على العناية والاهتمام اللذين يلقاهما أبناء وذوو شهداء الواجب في المملكة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بمقر الإمارة في جدة اجتماعًا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن ما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بأسر شهداء الواجب يأتي انطلاقًا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لمقدسات الوطن ومقدراته.

ووجه أمير مكة بعقد حلقة نقاش تحت مظلة الإمارة، تضم جهات حكومية وأهلية وعددا من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة، لتتولى وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهّل عليهم في ذات الوقت الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات تشمل الخدمات الممنوحة لهم.