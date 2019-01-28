شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي الشهداء والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال ترؤس سموه بمقر الإمارة في جدة اجتماعًا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن ما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بأسر شهداء الواجب يأتي انطلاقًا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لمقدسات الوطن ومقدراته.
ووجه أمير مكة بعقد حلقة نقاش تحت مظلة الإمارة، تضم جهات حكومية وأهلية وعددا من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة، لتتولى وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهّل عليهم في ذات الوقت الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات تشمل الخدمات الممنوحة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يشكر القيادة على اهتمامها بأبناء وذوي الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.