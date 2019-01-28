شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يعزي أسرة الصفيان في وفاة والدتهم والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان في وفاة والدتهما وذلك في منزلهما بمدينة الدمام.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلا الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، فيما قدمت أسرة الصفيان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.