شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم أمس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونغ.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.
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