شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية لـ 12500 يمني والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 400 سلة غذائية في مناطق (الخباشية، بني العاتي، بني الغويري، الخبت الأشيم)، التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، استفاد منها 2400 فرد. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 400 سلة غذائية في مناطق «الغرزة، والذراع الشمالي، والذراع الجنوبي، ومبجر، والضابرة» التابعة لمديرية حرض في محافظة مأرب، يستفيد منها 2400 فرد.

وفي اليوم نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1525 كرتونا من التمور في مناطق بادية مغفيق وظبوت وأحياء الجامعة والشبكة التابعة لمديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 7725 فردا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز، للشعب اليمني البالغة حتى الآن 321 مشروعًا في كافة محافظاته دون تمييز.