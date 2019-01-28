شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ألف جلسة قضائية و 17 ألف حكم في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت المرافق العدلية خلال نفس الفترة ما يزيد على 197 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 86908 عمليات، فيما قدمت محاكم التنفيذ 47024 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع المنصرم، أما عمليات التوثيق فبلغت 63303 عمليات خلال الفترة ذاتها.
وبلغ إجمالي عمليات التوثيق على العقارات خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 27 ألف عملية من إجمالي عمليات التوثيق المنفذة، بالإضافة إلى 36 ألف عملية لإصدار الوكالات التي أصبحت رقمية منذ 10 ربيع الأول الماضي، ولم تعد كتابات العدل تصدر الوكالات الورقية منذ ذلك الحين.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي مؤخرا تطورا لافتا بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
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