شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يشيد بمبادرات تشجيع الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, برجال الأعمال في المنطقة ومبادراتهم المتعددة، وحرصهم الكبير على تشجيع الطلاب المتميزين والموهوبين, مبديًا فخره واعتزازه بما يقدمونه.

وعدّ سموه جائزة رجل الأعمال عبدالعزيز بن محمد المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي بمحافظة البدائع، إحدى المبادرات التي تعكس وفاءهم من خلال تكريم المتميزين وأبناء المرابطين في الحد الجنوبي.

وقال: "أعتبر هذا التكريم هو تكريم لي شخصيًا لما يقوم به آباؤهم من تضحيات ودفاع عن هذا الوطن المبارك", منوهًا سموه بمبادرة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف بتكريم المتميزين وعلى مدى أربعة عشر عامًا التي أثمرت ـ ولله الحمد ـ ثمارها عبر أبناء متميزين بارين في حماية الوطن وبنائه عبر العديد من المناصب وفي المجالات كافة.

وأضاف: "هناك أدلة واضحة على ما نراه في هذا اليوم من نتائج ونماذج لأبناء البلاد المباركة تثبت نفع هذه الجوائز التعليمية الكبيرة التي نفتخر بها, مقدمًا شكره لرجل الأعمال عبدالعزيز المنيف ولرجال الأعمال بالمنطقة كافة الذين يقدمون من خلال مبادراتهم كل خير ونفع لأبناء هذا الوطن ومؤسساته.

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير منطقة القصيم، أمس، الحفل السنوي 14 لجائزة رجل الأعمال عبدالعزيز المنيف للتفوق العلمي والتميز السلوكي، الذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة البدائع، وذلك بمركز البدائع للاحتفالات.

وفي نهاية الحفل كرم سموه 145 طالبًا من أبناء المحافظة المتفوقين الحاصلين على الجائزة، و33 طالبًا من أبناء جنودنا المرابطين، تقديرًا لجهود آبائهم.