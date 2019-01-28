شكرا لقرائتكم خبر عن سوار إلكتروني لمتابعة المرضى النفسيين والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير مجمع الأمل بالمنطقة الشرقية د.محمد الزهراني عن وجود مقترح يتضمن عمل دراسات لتطبيق السوار الإلكتروني للمرضى النفسيين في مركز إعادة التأهيل للصحة النفسية، إذ وصل المقترح لمراحل متقدمة، وتم الاطلاع على نماذج منه على أرض الواقع، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن. وذكر أنه سيتم إعادة طرح هذا المقترح في الوقت القريب؛ كونه يتيح حرية تنقل المرضى النفسيين، ويسهل الوصول إليهم في حال فقدانهم أو تغيبهم في أي ظرف كان.



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