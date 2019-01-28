شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عسير: مدير النقل ومرافقيه في حالة صحية مستقرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) كشف المتحدث باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع بأن مدير عام فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري ومرافقيْه يحضون بالرعاية الطبية الكاملة بمستشفى عسير المركزي ، حيث تُقدم لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة. وكان الشراري ومرافقيه قد تعرضوا صباح أمس (الأحد) لحادث انقلاب بعقبة ريدة الواقعة غرب مدينة أبها أثناء قيامهم بمهمة عمل.



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