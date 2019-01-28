التدريب التقني والمهني بتبوك يعلق الدراسة في تبوك وضباء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) وجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بتعليق التدريب ليوم غد (الاثنين) للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء. وجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بتعليق التدريب ليوم غد (الاثنين) للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء. ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وعملًا بما جاءت به التعاميم المنظمة للتدريب في هذه الظروف وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.



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