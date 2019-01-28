تعليم تبوك يتفاعل مع تغريدة آل الشيخ: تعليق الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك تعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس التي تم تعليق الدراسة بها بالمنطقة وفق توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة تبوك تعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس التي تم تعليق الدراسة بها بالمنطقة وفق توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

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