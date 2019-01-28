شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على جدة والأجزاء المجاورة لها حتى الـ 1 ظهراً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن هطول أمطار متوسطة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد في الرؤية على جدة، ذهبان، عسفان، وتمتد حتى الشعيبة.

وأشارت الأرصاد في تغريده عبر حسابها في تويتر إلى ان الحالة الجوية التي من المتوقع أن تبدأ في الساعة الـ 6 من صباح اليوم (الاثنين) حتى الـ 1 من ظهر اليوم (الاثنين) على جدة، ذهبان، عسفان، وتمتد حتى الشعيبة. والأجزاء المجاورة لها.