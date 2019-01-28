ماذا قال وزير التعليم حول تعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات في تبوك؟

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعليقا على تعليق الدراسة في في تعليم تبوك: «آمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع».

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعليقا على تعليق الدراسة في في تعليم تبوك: «آمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع».

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