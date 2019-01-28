الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة مكة المكرمة برؤية غير جيدة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير متقدم عن تأثر منطقة مكة المكرمة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير متقدم عن تأثر منطقة مكة المكرمة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة. وتضمن التقرير مكة المكرمة ومحافظة جدة ورابغ وذهبان ومدركه والكامل والشعيبة والليث وتربة والمويه والأجزاء المجاورة لها والطريق الساحلي إلى جازان. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين.



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