بماذا علق وزير النقل على حادث مدير فرع الوزارة في عسير ؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تعرض مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير مطلق الشراري لحادثة أثناء زيارة تفقدية اليوم (الأحد). تعرض مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير مطلق الشراري لحادثة أثناء زيارة تفقدية اليوم (الأحد). وتمنى وزير النقل نبيل العمودي الشفاء العاجل لمدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير مطلق الشراري بعد تعرضه وزملائه لحادثة أثناء زيارة تفقدية اليوم (الأحد). وقدم العمودي في تغريده عبر حسابه في تويتر بجزير الشكر لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على موقفه الإنساني وحرصه الشديد على سلامة المواطنين.



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