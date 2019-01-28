شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بمدارس تبوك وضباء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك) وجه مدير عام تعليم منطقة تبوك ابراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة غداً الإثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم..

وجه مدير عام تعليم منطقة تبوك ابراهيم بن حسين العُمري بتعليق الدراسة غداً الإثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم..

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