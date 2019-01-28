شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني محذراً: حالة مطرية على 10 مناطق.. لا تخاطروا بأنفسكم بعبور الأودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف.

ودعت المديرية في تغريده عبر حسابها في تويتر المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة.